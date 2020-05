Job-Rückkehr nach Krankenstand

Der Anruf aus dem Büro des Landeshauptmanns habe sie völlig überrascht, erzählt Brandstetter. In Mauer soll sie als Sonder- und Heilpädagogin arbeiten. Vorerst wird ihr das Schnuppern im neuen Arbeitsumfeld ermöglicht, ab 1. April geht’s richtig los.

„Ich hatte Angst, dass ich Dutzende Bewerbungen schreiben muss. Jetzt hat es gleich mit der ersten geklappt“, freut sie sich nach monatelangen Therapien und Rehabilitation auf die Rückkehr in ein normales Arbeitsleben. „Wir können nur allen danken, die uns in der letzten Zeit so unterstützt haben“, sagt Brandstetter auch im Namen ihres Bruders, der Maschinenbau studiert.

Weniger gut zu sprechen sind die Geschwister auf die Ärztin Lahnsteiner. Sie hatte ihnen vor der kommissionellen Zuteilung der Kassenarztstelle signalisiert die Brandstetter-Ordination abzulösen, sich dann aber aber anders entschieden. Wolfgang und Rita überlegen, ob sie rechtliche Schritte einleiten.