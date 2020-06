Unfallhorror: Todesopfer und viele Verletzte

Die Unfallserie, die sich Freitag und Samstag auf Niederösterreichs Straßen abspielte, erinnerte an Glatteis-Katastrophen im tiefsten Winter. Auf regennassen Straßen verunglückten Dutzende Verkehrsteilnehmer. Bei mehr als 40 Unfällen mit fast 60 Opfern waren in NÖ auch drei Tote zu beklagen.

Schock und Trauer herrscht im Bezirk Scheibbs, wo es, wie berichtet, Freitagabend auf der Landesstraße zwischen Purgstall und Oberndorf zur Tragödie kam. Beim Frontal-Crash zweier Pkw kam der 23-jährige Elektriker Stefan Sch. aus St. Georgen/Leys ums Leben. Er und die Lenkerin des zweiten Pkw, die 21-jährige Silvia K. aus Scheibbs, waren auf der nassen Landstraße zusammengekracht. Sch. starb noch an der Unfallstelle, die junge Frau wurde mit dem Rettungshubschrauber C 15 ins UKH Linz geflogen. Die Sportkameraden des Toten, der Mitglied beim UFC Texingtal war, waren geschockt. "Er hat wegen Verletzungen aktuell nicht gespielt. Es ist nicht zu glauben, dass so ein netter Bursch nicht mehr unter uns ist", beklagt UFC-Obmann Herbert Sturmlechner. Beim gestrigen Match gegen Purgstall traten die Texingtaler zu Ehren Stefans mit einem Trauerflor an.

Ebenfalls noch am Freitag starb bei Lassee (Bez. Gänserndorf) ein 53-jähriger Motorradfahrer. Er dürfte einen Herzinfarkt erlitten haben und gestürzt sein. Tödliche Verletzungen bei einem Sturz zog sich dagegen gestern Vormittag ein tschechischer Biker, 46, bei Krems zu. Der Mann prallte gegen den Steher eines Verkehrszeichens. Im Spital Krems konnte er nicht mehr gerettet werden.