Zwei 16-Jährige bei Mopedsturz in NÖ schwer verletzt

Bei einem Mopedunfall im Ortsgebiet von Schrattenbruck sind am Donnerstagnachmittag zwei 16-jährige Mädchen schwer verletzt worden.

Nach Angaben der Polizei war eine 16-Jährige aus dem Bezirk Melk gegen 17 Uhr mit ihrem Moped auf der von Melk kommend in Richtung Loosdorf unterwegs. Eine gleichaltrige Jugendliche saß als Beifahrerin auf dem Sozius.