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Melk

Zwei 16-Jährige bei Mopedsturz in NÖ schwer verletzt

Die Lenkerin dürfte in Schrattenbruck mit dem Moped gegen einen Randstein geraten sein. Ein Mädchen musste ins Spital geflogen werden.
Johannes Weichhart
17.07.2026, 15:03

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Ein gelber Notarzthubschrauber des ÖAMTC im Flug.

Bei einem Mopedunfall im Ortsgebiet von Schrattenbruck sind am Donnerstagnachmittag zwei 16-jährige Mädchen schwer verletzt worden.

Nach Angaben der Polizei war eine 16-Jährige aus dem Bezirk Melk gegen 17 Uhr mit ihrem Moped auf der von Melk kommend in Richtung Loosdorf unterwegs. Eine gleichaltrige Jugendliche saß als Beifahrerin auf dem Sozius.

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Aus bislang unbekannter Ursache dürfte die Lenkerin mit dem Moped an den Randstein geraten sein. Das Gefährt kam zu Sturz und rutschte samt den beiden Jugendlichen auf den Gehsteig.

Anrainer wurden auf den Unfall aufmerksam, leisteten Erste Hilfe und alarmierten die Einsatzkräfte.

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Beide 16-Jährigen erlitten schwere Verletzungen. Die Lenkerin wurde mit dem Notarzthubschrauber Christophorus 15 in das Unfallkrankenhaus Linz geflogen. Die Beifahrerin brachte der Notarztwagen in das Universitätsklinikum St. Pölten. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass eine Unachtsamkeit zum Unfall geführt haben dürfte.

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