Schwerer Unfall auf der Westautobahn forderte mehrere Verletzte

Unruhige Nacht für die Mitglieder der Feuerwehr Pöchlarn im Bezirk Melk : Die Freiwilligen wurde am Sonntag gegen 23 Uhr alarmiert, weil auf auf der Westautobahn zwei Fahrzeuge kollidiert waren.

Als die Einsatzkräfte am Ort des Geschehens eintrafen, stellte sich heraus, dass ein Pkw und ein Anhängergespann auf der Fahrtrichtung Salzburg zusammengekracht waren. Zwei Personen, die sich in dem Auto befanden, erlitten Verletzungen. Im Zuge der Bergearbeiten verletzte sich zudem ein Feuerwehrmann am Arm.

Laut Feuerwehr musste die Westautobahn kurzfristig komplett gesperrt werden, die Unfallursache wird nun von der Polizei ermittelt.