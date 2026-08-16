Westautobahn: Auto überschlug sich, vierköpfige Familie verletzt
Eine vierköpfige Familie ist am Sonntag bei einem Verkehrsunfall auf der Westautobahn (A1) bei Haag (Bezirk Amstetten) verletzt worden.
Auto überschlug sich
Aus bisher unbekannter Ursache dürfte sich das Auto der Familie überschlagen haben und auf dem Dach zum Liegen gekommen sein.
Die Landespolizeidirektion Niederösterreich bestätigte auf APA-Anfrage einen NÖN-Onlinebericht. Der Vater wurde schwer verletzt, die Mutter und die beiden Kinder im Alter von sechs und zwölf Jahren leicht.
Die serbischen Staatsbürger waren laut Polizei in den frühen Morgenstunden in Richtung Linz unterwegs, kamen nach dem Unfall aber auf der Gegenfahrbahn zum Stillstand. Der Vater wurde mit dem Notarzthubschrauber ins Spital geflogen. Die Mutter und die Kinder wurden mit der Rettung ins Krankenhaus gebracht. Im Einsatz stand die Freiwillige Feuerwehr Stadt Haag gemeinsam mit der Freiwilligen Feuerwehr St. Valentin.
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