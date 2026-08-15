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Wiener Neudorf

Cabrio kracht in Gastgarten eines Fastfoodlokals: 2 Verletzte

Zwei Fahrzeuginsassen wurden bei dem Unfall in Wiener Neudorf leicht verletzt und ins Krankenhaus gebracht.
15.08.2026, 18:59

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Ein weißer PKW fuhr in einen Gastgarten

Zu einem spektakulären Verkehrsunfall kam es am Samstagnachmittag in Wiener Neudorf: Ein weißes Mercedes-Cabrio krachte aus bislang unbekannter Ursache in den Gastgarten eines Mc Donald's Restaurants.

Der Rettungsdienst rückte mit zwei Rettungswagen, einem Notarzt, dem Bezirks-Einsatzleiter (BEL) Baden sowie vier First Respondern zum Unfallort aus. Zwei Personen aus dem Unfallfahrzeug wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Nach der medizinischen Erstversorgung wurden sie zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus gebracht.

Ehemann versuchte sie zu retten: Motorradfahrerin (67) stirbt bei Horror-Unfall

Die Freiwillige Feuerwehr Wiener Neudorf musste das Unfallfahrzeug aus dem Gastgarten bergen. Die Hintergründe sowie der genaue Hergang des Unfalls sind derzeit noch unklar.

Baden Mercedes-Benz
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