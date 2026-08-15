Cabrio kracht in Gastgarten eines Fastfoodlokals: 2 Verletzte

Zu einem spektakulären Verkehrsunfall kam es am Samstagnachmittag in Wiener Neudorf: Ein weißes Mercedes-Cabrio krachte aus bislang unbekannter Ursache in den Gastgarten eines Mc Donald's Restaurants.

Der Rettungsdienst rückte mit zwei Rettungswagen, einem Notarzt, dem Bezirks-Einsatzleiter (BEL) Baden sowie vier First Respondern zum Unfallort aus. Zwei Personen aus dem Unfallfahrzeug wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Nach der medizinischen Erstversorgung wurden sie zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus gebracht.