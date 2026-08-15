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Steiermark

Ehemann versuchte sie zu retten: Motorradfahrerin (67) stirbt bei Horror-Unfall

Die Lenkerin kam aus bisher ungeklärter Ursache beim Abbiegen von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einer Ortstafel und stürzte in einen Bach.
15.08.2026, 07:01

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Ein Krankenwagen mit Blaulicht fährt.

In Dörfla in der Südoststeiermark ist es am Freitagnachmittag zu einem tödlichen Motorradunfall gekommen. Eine 67-jährige Motorradfahrerin kam dabei ums Leben, teilte die steirische Landespolizeidirektion am Abend mit. Die Lenkerin sei aus bisher ungeklärter Ursache beim Abbiegen von der Fahrbahn abgekommen, mit einer Ortstafel kollidiert und in einen Bach gestürzt.

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Ihr Ehemann, der hinter ihr gefahren ist sowie ein weiterer Ersthelfer hätte die Frau aus dem Bach geborgen und mit Reanimationsmaßnahmen begonnen. Auch die Einsatzkräfte vom Roten Kreuz, der Notarzt des Notarztwagens des LKH Oststeiermark, Standort Feldbach, und der Notarzt des Rettungshubschraubers C12 setzten die Maßnahmen fort. Trotzdem erlag die 67-jährige noch an der Unfallstelle ihren Verletzungen.

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