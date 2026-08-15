In Dörfla in der Südoststeiermark ist es am Freitagnachmittag zu einem tödlichen Motorradunfall gekommen. Eine 67-jährige Motorradfahrerin kam dabei ums Leben, teilte die steirische Landespolizeidirektion am Abend mit. Die Lenkerin sei aus bisher ungeklärter Ursache beim Abbiegen von der Fahrbahn abgekommen, mit einer Ortstafel kollidiert und in einen Bach gestürzt.