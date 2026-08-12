Am Sonntagvormittag, dem 9. August, kam es auf der Kreisstraße 19 bei Vettelschoß (Landkreis Neuwied in Rheinland-Pfalz) zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Wie der SWR auf Basis von Polizeiangaben berichtet, kollidierten gegen 11 Uhr ein Lastwagen und ein Motorrad. Der 38-jährige Motorradfahrer und seine 33-jährige Beifahrerin kamen dabei ums Leben.

Lkw und Motorrad kollidierten Nach Angaben des NR-Kurier deuten erste Erkenntnisse der Polizei darauf hin, dass ein Fehler beim Abbiegen des Lkws zu dem Zusammenstoß geführt haben könnte. Bei dem Lastwagen handelte es sich um ein Fahrzeug des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) Katastrophenschutzes.

Motorradfahrer (38) und Beifahrerin (33) tot Trotz des raschen Eintreffens der Rettungskräfte kam für die beiden schwer verletzten Personen auf dem Motorrad jede Hilfe zu spät. Sie erlagen noch an der Unfallstelle ihren Verletzungen, wie die Polizeidirektion mitteilte. Der 35-jährige Lkw-Fahrer erlitt einen Schock und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Neben der Polizei waren drei Rettungswagen, zwei Rettungshubschrauber, mehrere Notfallseelsorger sowie die Feuerwehr im Einsatz. Der entstandene Gesamtschaden an den beiden Fahrzeugen liegt im fünfstelligen Bereich. Um den genauen Unfallhergang zu klären, soll ein Gutachter die Kollision rekonstruieren.