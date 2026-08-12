Tödlicher Motorradunfall: Eltern von Dreijähriger sterben
Am Sonntagvormittag, dem 9. August, kam es auf der Kreisstraße 19 bei Vettelschoß (Landkreis Neuwied in Rheinland-Pfalz) zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Wie der SWR auf Basis von Polizeiangaben berichtet, kollidierten gegen 11 Uhr ein Lastwagen und ein Motorrad. Der 38-jährige Motorradfahrer und seine 33-jährige Beifahrerin kamen dabei ums Leben.
Lkw und Motorrad kollidierten
Nach Angaben des NR-Kurier deuten erste Erkenntnisse der Polizei darauf hin, dass ein Fehler beim Abbiegen des Lkws zu dem Zusammenstoß geführt haben könnte. Bei dem Lastwagen handelte es sich um ein Fahrzeug des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) Katastrophenschutzes.
Motorradfahrer (38) und Beifahrerin (33) tot
Trotz des raschen Eintreffens der Rettungskräfte kam für die beiden schwer verletzten Personen auf dem Motorrad jede Hilfe zu spät. Sie erlagen noch an der Unfallstelle ihren Verletzungen, wie die Polizeidirektion mitteilte. Der 35-jährige Lkw-Fahrer erlitt einen Schock und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Neben der Polizei waren drei Rettungswagen, zwei Rettungshubschrauber, mehrere Notfallseelsorger sowie die Feuerwehr im Einsatz.
Der entstandene Gesamtschaden an den beiden Fahrzeugen liegt im fünfstelligen Bereich. Um den genauen Unfallhergang zu klären, soll ein Gutachter die Kollision rekonstruieren.
Dreijährige Tochter bleibt zurück
Besonders schwer wiegt der Verlust für die Familie des Paares: Wie aus einer GoFundMe-Spendenkampagne, hervorgeht, hinterlassen die beiden eine erst dreijährige Tochter. „Am 09. 08. haben zwei junge Menschen (33 und 38 Jahre) ihr Leben bei einem tragischen Unfall verloren. Zurück bleibt ihre kleine Tochter (3 Jahre), die von einem Moment auf den anderen beide Eltern verloren hat“, heißt es in dem Aufruf.
Mit der Kampagne soll die Familie dabei unterstützt werden, die schwierige Zeit zu bewältigen und für die Zukunft des kleinen Mädchens vorzusorgen. Wie RTL berichtet, hat auch der Sänger Roman Lob, der Deutschland beim Eurovision Song Contest 2012 vertrat, den Spendenaufruf auf Instagram geteilt.
Kommentare