Menschlicher Torso in Wald in Norddeutschland gefunden

In der Nähe der norddeutschen Stadt Flensburg hat ein Jäger einen in Plastikfolie verpackten Torso eines Mannes gefunden. Aufgrund der Auffindesituation wird von einem Gewaltverbrechen ausgegangen, wie Staatsanwaltschaft und Polizei Flensburg mitteilten. Der Torso wurde demnach am Dienstagnachmittag in einem Wald in Glücksburg entdeckt. Die Hintergründe der Tat sowie die Identität des Toten sind den Angaben zufolge noch ungeklärt und Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.