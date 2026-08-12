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Menschlicher Torso in Wald in Norddeutschland gefunden

Der Torso war in Plastikfolie verpackt. Die Polizei geht von einem Gewaltverbrechen aus.
12.08.2026, 13:07

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Zwei Polizisten stehen vor einem Einsatzfahrzeug.

In der Nähe der norddeutschen Stadt Flensburg hat ein Jäger einen in Plastikfolie verpackten Torso eines Mannes gefunden. Aufgrund der Auffindesituation wird von einem Gewaltverbrechen ausgegangen, wie Staatsanwaltschaft und Polizei Flensburg mitteilten. Der Torso wurde demnach am Dienstagnachmittag in einem Wald in Glücksburg entdeckt. Die Hintergründe der Tat sowie die Identität des Toten sind den Angaben zufolge noch ungeklärt und Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Toter im steirischen Wald: Spur führt nach Deutschland

Am Mittwoch suchten Einsatzkräfte rund um den Auffindeort nach weiteren Spuren. Die Obduktion der Leiche sollte im Laufe des Tages stattfinden. Weitere Angaben machten die Behörden zunächst nicht.

Agenturen, dida  | 

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