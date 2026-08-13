Cabrio überschlug sich bei Unfall auf der S6

Gegen 15 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Gloggnitz-Stadt zu einem Unfall auf der S6 gerufen, man ging vorerst von einem verunfallten Fahrzeug aus.

Am Einsatzort (bei Kilometer 21) zeigte sich, dass zwei Pkw in einen Unfall verwickelt waren. Ein nach einem Überschlag schwer beschädigtes Cabrio sowie ein zweites, ebenfalls nicht mehr fahrtüchtiges Fahrzeug blockierten beide Fahrspuren.