Cabrio überschlug sich bei Unfall auf der S6
Gegen 15 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Gloggnitz-Stadt zu einem Unfall auf der S6 gerufen, man ging vorerst von einem verunfallten Fahrzeug aus.
Am Einsatzort (bei Kilometer 21) zeigte sich, dass zwei Pkw in einen Unfall verwickelt waren. Ein nach einem Überschlag schwer beschädigtes Cabrio sowie ein zweites, ebenfalls nicht mehr fahrtüchtiges Fahrzeug blockierten beide Fahrspuren.
Großes Glück hatte der Lenker des Cabrios, der noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr sein Fahrzeug selbständig verlassen konnte, er wurde von Mitgliedern des Roten Kreuzes versorgt.
Die acht Einsatzkräfte der FF Gloggnitz-Stadt schleppten die Unfallfahrzeuge ab und banden die ausgeflossenen Flüssigkeiten.
Ebenfalls vor Ort das Rote Kreuz, Asfinag und Beamte der Autobahnpolizei Warth.
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