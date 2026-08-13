Wählen Sie KURIER als bevorzugte Google-Quelle
Niederösterreich

Cabrio überschlug sich bei Unfall auf der S6

Auf der Semmering-Schnellstraße sind am Nachmittag zwei Fahrzeuge kollidiert, ein Cabrio überschlug sich dabei.
13.08.2026, 17:15

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Schwerer Unfall auf der S6

Gegen 15 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Gloggnitz-Stadt zu einem Unfall auf der S6 gerufen, man ging vorerst von einem verunfallten Fahrzeug aus.

Am Einsatzort (bei Kilometer 21) zeigte sich, dass zwei Pkw in einen Unfall verwickelt waren. Ein nach einem Überschlag schwer beschädigtes Cabrio sowie ein zweites, ebenfalls nicht mehr fahrtüchtiges Fahrzeug blockierten beide Fahrspuren.

Die Unfallfahrzeuge wurden entfernt

Die Unfallfahrzeuge wurden entfernt

24-Jähriger starb bei Verkehrsunfall auf der S6 in Niederösterreich

Großes Glück hatte der Lenker des Cabrios, der noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr sein Fahrzeug selbständig verlassen konnte, er wurde von Mitgliedern des Roten Kreuzes versorgt.

Die acht Einsatzkräfte der FF Gloggnitz-Stadt schleppten die Unfallfahrzeuge ab und banden die ausgeflossenen Flüssigkeiten.

Ebenfalls vor Ort das Rote Kreuz, Asfinag und Beamte der Autobahnpolizei Warth.

kurier.at, ehi  | 

Kommentare