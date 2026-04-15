24-Jähriger starb bei Verkehrsunfall auf der S6 in Niederösterreich

Ein 24-Jähriger ist Mittwochfrüh bei einem Verkehrsunfall auf der Semmering Schnellstraße (S6) in Gloggnitz (Bezirk Neunkirchen) ums Leben gekommen. Der Lenker war mit seinem Klein-Lkw mit einer Leitschiene kollidiert, laut Polizeiangaben überschlug sich das Kfz in der Folge.

Der 25-jährige Beifahrer - wie der Mann am Steuer ein rumänischer Staatsbürger - wurde verletzt und vom Notarzthubschrauber "Christophorus 3" in das Universitätsklinikum Wiener Neustadt geflogen.