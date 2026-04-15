24-Jähriger starb bei Verkehrsunfall auf der S6 in Niederösterreich
Ein 24-Jähriger ist Mittwochfrüh bei einem Verkehrsunfall auf der Semmering Schnellstraße (S6) in Gloggnitz (Bezirk Neunkirchen) ums Leben gekommen. Der Lenker war mit seinem Klein-Lkw mit einer Leitschiene kollidiert, laut Polizeiangaben überschlug sich das Kfz in der Folge.
Der 25-jährige Beifahrer - wie der Mann am Steuer ein rumänischer Staatsbürger - wurde verletzt und vom Notarzthubschrauber "Christophorus 3" in das Universitätsklinikum Wiener Neustadt geflogen.
Der 24-Jährige hatte mit dem Klein-Lkw gegen 7.35 Uhr in Richtung Wien zwei auf der zweiten Spur fahrende Pkw rechts überholen wollen. Da vor ihm aber ein Lastwagen auftauchte, musste der Rumäne abbremsen, woraufhin sein Kfz ins Schleudern geriet. Bei einem Auslenkversuch geriet der Klein-Lkw in den angrenzenden Grünstreifen, es folgte die Kollision mit der Leitschiene. Lenker und Beifahrer wurden aus dem Fahrzeug geschleudert. Der 24-Jährige starb an Ort und Stelle. Die Richtungsfahrbahn Wien der S6 blieb nach dem Crash bis etwa 12.30 Uhr gesperrt.
Kommentare