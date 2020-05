Unermüdliche Bike-Bande gibt der Polizei Rätsel auf

Bislang unentdeckt räumen kaltschnäuzige Einbrecher seit Wochen im Ybbstal reihenweise teure Renn- und Mountainbikes aus den Kellern von Mehrparteienhäusern. Seit September schlugen die Unbekannten mehrfach in Waidhofen und in Ybbsitz zu. In der Nacht zum vergangenen Freitag drangen sie im Waidhofener Stadtteil Zell in mehrere Keller ein. In einem fanden sie drei Mountainbikes und ein Rennrad.

Gut zwei Dutzend hochpreisige Räder sind im Ybbstal in den vergangenen Wochen so gestohlen worden. Die raffiniert agierenden Täter dürften aber nicht nur im Ybbstal ihre Coups landen. „Das ist keine lokale Angelegenheit. Es gibt Meldungen über ähnliche Fälle aus den Bezirken Melk und Scheibbs“, berichtet ein Kriminalist. Bislang fehlen aber konkrete Spuren um der Bike-Bande auf den Leib rücken zu können.

Die Masche der Fahrrad-Gang ist simple. Über aufgezwängte Türen gelangen sie in die Keller, wo in den oft schlecht gesicherten Abteilen, meist sind sie auch gut einsichtig, die Beute lagert. Mit einer mitgebrachten Zange werden die Blechlaschen in denen Vorhängeschlösser hängen, aufgezwickt. So ist es zuletzt auch in dem Zeller Wohnhaus Ecke Zuberstraße- Schmiedstraße geschehen. Die Polizeiin Waidhofen an der Ybbs ersucht um Hinweise: Tel. 059 133 3180-0