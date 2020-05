Unbekannte will Kinder ins Auto locken

Dass sich am Mittwoch zwei Polizisten unter die auf ihre Kinder wartenden Eltern vor der Grillparzer Volksschule in St. Pölten mischten, hatte einen Grund: Die beiden Ermittler hielten Ausschau nach einem roten Auto. Denn dieser Wagen könnte eine Schlüsselrolle in einem mysteriösen Fall haben, der in den Schulen und bei den Eltern für Aufregung sorgt.

Vor etwa zwei Wochen gingen die ersten Anzeigen bei der Exekutive ein. Kinder hatten ihren Eltern erzählt, dass sie von einer blonden Frau angesprochen wurden, die in einem Auto saß. "Sie wollte die Kleinen in den Wagen locken", berichtet ein Ermittler. Zum Glück stieg niemand ein, dafür reagierten die Kinder richtig und schlugen Alarm. "Wir nehmen diese Wahrnehmungen sehr ernst und stehen in Kontakt mit den Schulen", berichtet ein Fahnder. Auch Stadtpolizeikommandant Franz Bäuchler ist informiert. "Wir werden jetzt prüfen, was an der Sache dran ist", sagt er. Panikmache sei aber fehl am Platz, betont er.

In den Schulen wurde das Thema noch einmal mit den Schülern erörtert. "Wir machen die Kinder grundsätzlich darauf aufmerksam, dass sie aufpassen müssen. Nachdem es diese aktuellen Fälle gibt, haben wird mit ihnen natürlich nochmals gesprochen", sagt Ingrid Jäger von der St. Pöltner Franz-Jonas-Volksschule.