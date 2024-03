Umweltalarm im Triestingtal: Öl im Veitsauerbach

Über das örtliche Regenabwasserkanalsystem war am Dienstag Öl in den Veitsauerbach in Berndorf (Bezirk Baden) gelangt. Die seit Montag anhaltenden Regenfälle hatten zu einer raschen Ausbreitung geführt, daher musste die Freiwillige Feuerwehr ausrücken. Man setzte mehrere Ölsperren im Bach, verschloss den Kanal mittels Rohrdichtkissen und setzte Bindemittel ein.