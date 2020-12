Umsatzsteuer: Land NÖ hilft den Feuerwehren

Bei den Feuerwehrfahrzeugen geht es um die Erfüllung der gesetzlichen Mindestausrüstung der Wehren. Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf (ÖVP), der in der Regierung für das Feuerwehrwesen zuständig ist: „Die Erstattung der Umsatzsteuer für Einsatzfahrzeuge, die ja umgekehrt auch gesetzlich vorgeschrieben werden, ist uns daher ein wichtiges Anliegen, mit der wir unsere Feuerwehren unterstützen.“ Der Betrag der Umsatzsteuer wird in NÖ von Land und Gemeinden gemeinsam übernommen.

Die Feuerwehren werden derzeit auch im Kampf gegen die Corona-Pandemie gebraucht. So werden sie am 12. und 13. Dezember mithelfen, dass die Massentests in den Gemeinden ordentlich ablaufen. Gemeinsam mit Zivilschutzverband, Rotem Kreuz, Samariterbund und Bundesheer. An dem Wochenende will Landesfeuerwehrkommandant Dietmar Fahrafellner dafür an die 12.000 Feuerwehrmänner mobilisieren. Johanna Mikl-Leitner: „Die Partnerschaft zwischen dem Land, den Gemeinden und den Feuerwehren hat sich schon oftmals bewährt.“