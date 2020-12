Feuerwehr im Einsatz nach doppeltem Verkehrsunfall

Der KURIER berichtet ab sofort verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

Bereits in der Nacht zum Donnerstag musste die Feuerwehr Krems zu einem Einsatz auf der Bundesstraße B37a ausrücken. Die Hauptfeuerwache sowie jene aus Hollenburg rückten zum Einsatzort. Nach wenigen Minuten mussten die Einsatzkräfte feststellen, dass sich in der Zwischenzeit ein Folgeunfall ereignete und ein weiterer Pkw in das verunfallte Fahrzeug fuhr.