Umleitung für Güterverkehr

Mehr als 30.000 Fahrgäste nutzen täglich die Badner Bahn. Tendenz steigend. In der Feldgasse in Guntramsdorf ist die Beliebtheit des Transportmittels aber weniger groß. Seit Jahren tobt hier der Kampf der Anrainer. Die knapp an den Häusern vorbei fahrenden Züge werden als arge Belastung gesehen: "Das halten unsere Nerven und Häuser nicht aus."

Die Proteste der Anrainer zeigten und zeigen Wirkung. Seit Sommer 2007 wurde von den Wiener Lokalbahnen viel Geld in Verbesserungen gesteckt. Um 1,5 Millionen Euro wurde die Gleistrasse saniert, auf Gummi gelagerte Schienen sollen Lärm und Vibrationen reduzieren. Lichtsignalanlagen führen dazu, dass die Züge an drei Kreuzungen nicht mehr - wie ohne Ampel gesetzlich vorgeschrieben - hupen müssen. Nach dem Wunsch der Anrainer soll das aber nicht die letzte Maßnahme gewesen sein. Im Blickpunkt: Der Güterverkehr.