Kunst gegen Schweigen: Ausstellung macht Depression sichtbar

Depression zählt zu den häufigsten psychischen Erkrankungen in Österreich. Laut dem österreichischen Depressionsbericht leiden rund 6,5 Prozent der erwachsenen Bevölkerung zu einem bestimmten Zeitpunkt an einer Depression. Dennoch ist die Erkrankung oft mit Scham und Sprachlosigkeit verbunden.

Im Schloss Ulmerfeld will die Ausstellung „dunkle wege / dunkle gedanken“ des Fotografen Dieter Bornemann nun ein Zeichen für mehr Bewusstsein und Offenheit im Umgang mit psychischen Erkrankungen setzen.