Neon, Nostalgie und Agentenchaos: Premiere in Melk

Neonfarben, Schulterpolster, Dauerwellen und Synthesizer-Sounds: Die Sommerspiele Melk holen heuer das wohl schrillste Jahrzehnt der Popgeschichte auf die Bühne. Mit der Musikrevue „Beat it – Da Da Da“, die am 9. Juli 2026 in der Wachauarena (Bezirk Melk) Premiere feiert, erwartet das Publikum eine ebenso humorvolle wie spektakuläre Zeitreise durch die 1980er-Jahre – verpackt in eine herrlich absurde Agentengeschichte.

„Wir präsentieren etwas wirklich Besonderes, das es in dieser Form nur hier in Melk zu erleben gibt.“ von Wolfgang Berthold Regisseur und Autor

Regisseur und Autor Wolfgang Berthold sowie Gerald Huber-Weiderbauer, musikalischer Leiter und Arrangeur der Produktion, verweben mehr als 40 bekannte und überraschende Songs der Achtziger zu einer Geschichte, die ganz ohne klassische Dialoge auskommt. Erzählt wird ausschließlich durch Musik – ein Format, das längst zu einem Markenzeichen der Melker Sommerspiele geworden ist.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Daniela Matejschek Bunt, schrill und voller Ohrwürmer: „Beat it – Da Da Da“ ist die diesjährige Musikrevue der Sommerspiele Melk und feiert die Popkultur der 1980er-Jahre.

Pop, New Wave und NDW Dabei stehen nicht nur die großen Hits auf dem Programm. Neben legendären Ohrwürmern dürfen wir uns auch auf eher Unbekanntes freuen. „Die 80er sind eine Goldgrube“, sagt Huber-Weiderbauer, der besonderen Wert darauf legt, die Songs individuell auf die Stimmen und Persönlichkeiten des Ensembles zuzuschneiden. Auf der Bühne stehen Vincent Bueno, Terry Chladt, Hannah Darabos, Ramin Dustdar, Tanja Petrasek, Teresa Renner, Ines Vogt und Lukas Weinberger, begleitet von der Band der einsamen Herzen. Gemeinsam sorgen sie für eine musikalische Hommage an ein Jahrzehnt zwischen Pop, New Wave und NDW.

Geschichten mit Musik erzählen Für Wolfgang Berthold ist es bereits die zweite Musikrevue in Melk. Nach dem Erfolg von „Dream on – Ein kleines bisschen Glück“ kehrt er gerne an die Donau zurück. Besonders reizvoll sei für ihn die Herausforderung, eine Geschichte ausschließlich mit Musik zu erzählen. Trotz aller skurrilen Einfälle müsse die Handlung schließlich funktionieren – genau darin liege der besondere Charme des Genres.