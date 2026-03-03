Ausstellung rückt Erholungswert des Ybbstals in den Fokus

Landesausstellungsflair ist ab kommenden Samstag im Schloss Ulmerfeld zu erleben. Drei Wochen vor der Hauptausstellung im Landesklinikum Mauer öffnet dort als eines von sieben Umfeldprojekten an der Moststraße die Sonderschau "Die Ybbs als Lebensader und Kraftquelle – wie Natur auf die Psyche wirkt."

Besucher werden eingeladen, im mittelalterlichen Schloss die enge Verbindung zwischen Landschaft, Wasser und seelischem Wohlbefinden zu entdecken. Am Eröffnungstag ist die Schau offen und es werden zwischen 13 und 16 Uhr Führungen durch die neuen Ausstellungsräume abgehalten.