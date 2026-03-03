Niederösterreich

Ausstellung rückt Erholungswert des Ybbstals in den Fokus

Das Begleitprojekt zur Landesausstellung im Schloss Ulmerfeld hat die Lebensader Ybbs zum Thema. Kommenden Samstag wird eröffnet.
Wolfgang Atzenhofer
03.03.2026, 05:05

Schloss Ulmerfeld

Landesausstellungsflair ist ab kommenden Samstag im Schloss Ulmerfeld zu erleben. Drei Wochen vor der Hauptausstellung im Landesklinikum Mauer öffnet dort als eines von sieben Umfeldprojekten an der Moststraße die Sonderschau "Die Ybbs als Lebensader und Kraftquelle – wie Natur auf die Psyche wirkt."

Besucher werden eingeladen, im mittelalterlichen Schloss die enge Verbindung zwischen Landschaft, Wasser und seelischem Wohlbefinden zu entdecken. Am Eröffnungstag ist die Schau offen und es werden zwischen 13 und 16 Uhr Führungen durch die neuen Ausstellungsräume abgehalten.

Stadtverantwortliche mit Bürgermeister Haberhauer

Bürgermeister Christian Haberhauer, Gesundheitsstadträtin Beate Hochstrasser, Gestalter der Ausstellung Roman Dachsberger und Vizebürgermeister Gerhard Riegler in den modernisierten Ausstellungsräumlichkeiten.

Thematisch ist die Präsentation im Schloss als Ergänzung zur Landesausstellung gedacht. Das Naturjuwel Forstheide und die Kulturlandschaft entlang der Ybbs mit den positiven Auswirkungen auf die Gesundheit stehen im Mittelpunkt.

Im Vorfeld wurde der herrschaftliche Bau, der sich im Besitz der Stadtgemeinde Amstetten befindet, baulich adaptiert. Die barrierefreien Nutzungsmöglichkeiten, eine neue Ganzjahresbeleuchtung sowie Schirme zur Überdachung des Innenhofs lassen eine multifunktionelle Nutzung zu. Das seien Investitionen, die sich auch nach dem heurigen Ausstellungsjahr rechnen werden, sind die Stadtverantwortlichen um Bürgermeister Christian Haberhauer überzeugt.

Nach der Eröffnung der Landesausstellung am 28. März werden auch günstige Kombi-Tarife mit einer Bewirtung in einem Moststraßengasthof angeboten.

Amstetten
