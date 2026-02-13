Landesausstellung: Moststraße ist auf Gästeansturm vorbereitet

„Alles ist in Bewegung. Es geht zu wie in einem Ameisenhaufen.“ Sechs Wochen vor dem Start der Landesausstellung (LA) "Wenn die Welt Kopf steht“ zum Thema psychische Gesundheit im NÖ Klinikum Mauer laufen die finalen Vorbereitungen auf Hochtouren. Die Leaderregion Moststraße als Veranstaltungskulisse der Schau will dabei mit vielen Zusatzangeboten und einer leistungsfähigen Gastronomie punkten und Gäste für die Region gewinnen, sagt Obfrau Michaela Hinterholzer. Ziel 200.000 Besucher "Die Motivation war von Beginn an groß, unsere Betriebe haben die vergangene Landesausstellung im Mostviertel in guter Erinnerung und wissen, dass es sich rechnen kann“, so Hinterholzer. Die 2007 als letzte in der Mostregion veranstaltete Landesausstellung "Feuer und Erde“ in den beiden Schlössern Waidhofen/Ybbs und St. Peter/Au legte die Latte mit über 400.000 Besuchern sehr hoch. Mit auch von Ausstellungsverantwortlichen des Landes NÖ angestrebten 200.000 Besuchern wäre man aber schon sehr zufrieden, nennt Hinterholzer ein Ziel.

Nachwirkung Wobei es 2007 noch bessere Voraussetzungen gab und Begleitprojekte mit öffentlichen Mitteln unterstützt werden konnten. Viele Projekte von damals und auch die erfolgreiche Nachnutzung der beiden Schlösser bescheren noch heute positive Effekte, versichern Hinterholzer und Moststraßen-Geschäftsführer Georg Trimmel. In den 31 Mitgliedsgemeinden der Leaderregion Moststraße und den 100 Mitgliedsbetrieben finde man jedenfalls großen Rückhalt.

Im Hauptgebäude des Klinikums Mauer wird die Ausstellung gezeigt.

Speerspitze sind 37 Betriebe, großteils aus dem gastronomischen Sektor, die als Regionspartner in Spezialprogrammen nicht nur als Gastgeber, sondern zu zusätzlichen Vermittlern und Guides der Mostviertelbesucher fortgebildet und zertifiziert wurden. Hinterholzer: "Das Motto lautet: Niemand darf durstig oder hungrig aus dem Mostviertel heimfahren.“

Die hohe Motivation in der Region berechtige zu großem Optimismus, bestätigt die LA-Projektleiterin Anna Trippl von der Schallaburg Kulturbetriebs-GmbH. "Es ist sehr wichtig, aktive authentische Gastgeber und eine gemeinsame Besucherlenkung mit qualitätsvollen Angeboten in der Ausstellungsregion zu haben“, sagt sie. Damit strahle das Besuchererlebnis vom Ausstellungsort auf die Region aus. Wie das nicht leicht konsumierbare Thema – psychische Belastungen oder auch die Schrecken der NS-Zeit im Klinikum Mauer – bei den Menschen generell ankommen wird, sei schwer vorauszusagen, erklärt Hinterholzer.

Interessensgruppen Doch mit dem zeitgeistigen Thema werden auch neue Interessengruppen angesprochen. Die im Vorjahr im Hinblick auf die LA in der Moststraße gestartete Vortragsserie „Impulse für Kopf und Herz“ mit namhaften Referenten aus Sport und Wissenschaft zeige jedenfalls großes Interesse an Gesundheitsthemen. Bei neun Events wurden bisher 3.100 Besucher gezählt. Auch aus dem großen Bereich der Medizin, Pflege und Gesundheitsvorsorge erwarte man viele Besucher, schätzt Hinterholzer.

Positive Signale kommen auch aus der Mostviertler Tourismus-GmbH, die die Vermarktung und Bewerbung der Landesschau abwickelt. Laut Referentin Gudrun Vösenhuber seien bereits 171 Gruppen mit 8.800 Tickets für die Ausstellung fix gebucht. 67 Gruppen davon haben Packages mit Zusatzangeboten und Gastrobesuchen vorbestellt.

Zusätzliche Attraktionen Sieben neue Zusatzattraktionen und zahlreiche Events sollen die Gäste nach dem LA-Besuch unterhalten oder zu Entdeckungstouren locken. Zu diesen Umfeldprojekten gehören die Ausstellung „Codename: Spielwarenfabrik“ über das NS-Panzerwerk in St. Valentin, das Mittelalterschloss Ulmerfeld mit einer Ausstellung über die Ybbs als Kraftquelle oder die neue Mostviertelerlebniswelt mit Indoorspielplatz im Tierpark Haag.

In Öhling wird eine begehbare acht Meter hohe Birne im Birnengarten Installiert.