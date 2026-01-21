Edelgastronom und Sunshine-Lady erhielten Zuschlag für NÖ Landesausstellung
Zwei erfahrene Mostviertler Unternehmerpersönlichkeiten haben für die anstehende Landesausstellung "Wenn die Welt Kopf steht“ in Mauer den Zuschlag für das Ausstellungsrestaurant und den Besuchershop erhalten. Der Gastronom Peter Pazalt aus Wallsee und die Amstettner Geschäftsfrau Daniela Wagner werden im Gästezentrum im Eingangsbereich für regionale Verköstigung und vielfältige Mostviertel-Andenken sorgen.
Das Besucherzentrum samt einem Gastro-Bereich mit Terrasse im angrenzenden Klinik-Park wurde für die Landesausstellung extra neu errichtet. Dort wird Daniela Wagner ihre unkonventionelle Sunshine Gallery, die sie auch bereits im Amstettner Stadtzentrum betreibt, eröffnen.
Die findige Unternehmerin bietet regionale Qualität, originelle Handwerkskunst und Produkte für eine gesunde Lebensweise. "Nachhaltiger Genuss von Produkten mit allen Sinnen" sind ihr Prinzip.
Gesundheit im Mittelpunkt
Passend zum Ausstellungsthema Mensch, Gesundheit und Psyche sollen auch handgefertigter Schmuck, kunstvolle Gläser bis hin zu regionalen Schmankerln angeboten werden. Zum Wohlbefinden werden Naturkosmetik, Tees, Affirmationskarten und Bücher beitragen.
Achtsamkeit und Selbstfürsorge stehen im Mittelpunkt im Zentrum des Shops. "Es wird einen breiten regionalen Mix aus Mostviertler Genuss und regionalem Handwerk geben“, sagt Wagner. Sie will auch die Menschen, die hinter den Produkten stecken, vorstellen und die Frage beantworten, warum regionaler Genuss gut für unsere Gesundheit ist.
Vielseitiger Wirt
Mit dem Gastronomen und Chef des Wallseerhofs, Peter Pazalt, ist ein sehr erfahrener Wirt ins Ausstellungsboot gestiegen. Pazalt betreibt neben dem Hotel und Restaurant in seinem Heimatort Wallsee auch seit Jahren die Gastronomie in der Amstettner Pölz-Halle.
Ebenso sorgt er für die Versorgung der rund 230.000 jährlichen Gäste im Haager Tierpark. Besonderes Augenmerk legt er mit seinem Team auf Regionalität, Bio-Qualität und ökologische Nachhaltigkeit. Auch im Tierpark wird weitgehend auf PET-Flaschen verzichtet, bei notwendigen Verpackungen für Speisen werden Karton oder Bambus verwendet. Dass sein Unternehmen den Zuschlag für die gastronomische Betreuung der Landesausstellung 2026 bekommen hat, freue ihn sehr, sagt Pazalt. Die Chance, den Gästen die Kulinarik und Gastfreundschaft des Mostviertels näher bringen zu können, wolle er nutzen.
Kampf gegen Tabus
Die Landesausstellung findet von 28. März bis 8. November 2026 im Landesklinikum Mauer und mit Rahmenprogrammen an der Moststraße statt. "Wenn die Welt Kopf steht – Mensch. Psyche. Gesundheit“, so der vollständige Titel der Schau stellt ein wichtiges und aktuelles Thema in den Mittelpunkt, das nach einer gesellschaftlichen Neubewertung verlangt: die psychische Gesundheit. Die Ausstellung will einen Beitrag zur Enttabuisierung von psychischen Erkrankungen und Entstigmatisierung der Betroffenen sowie Angehörigen leisten.
