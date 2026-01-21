Edelgastronom und Sunshine-Lady erhielten Zuschlag für NÖ Landesausstellung

Zwei erfahrene Mostviertler Unternehmerpersönlichkeiten haben für die anstehende Landesausstellung "Wenn die Welt Kopf steht“ in Mauer den Zuschlag für das Ausstellungsrestaurant und den Besuchershop erhalten. Der Gastronom Peter Pazalt aus Wallsee und die Amstettner Geschäftsfrau Daniela Wagner werden im Gästezentrum im Eingangsbereich für regionale Verköstigung und vielfältige Mostviertel-Andenken sorgen.

Das Besucherzentrum samt einem Gastro-Bereich mit Terrasse im angrenzenden Klinik-Park wurde für die Landesausstellung extra neu errichtet. Dort wird Daniela Wagner ihre unkonventionelle Sunshine Gallery, die sie auch bereits im Amstettner Stadtzentrum betreibt, eröffnen.

Die findige Unternehmerin bietet regionale Qualität, originelle Handwerkskunst und Produkte für eine gesunde Lebensweise. "Nachhaltiger Genuss von Produkten mit allen Sinnen" sind ihr Prinzip. Gesundheit im Mittelpunkt Passend zum Ausstellungsthema Mensch, Gesundheit und Psyche sollen auch handgefertigter Schmuck, kunstvolle Gläser bis hin zu regionalen Schmankerln angeboten werden. Zum Wohlbefinden werden Naturkosmetik, Tees, Affirmationskarten und Bücher beitragen.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Moststraße /Dochbodnliacht St. Voitl Daniela Wagner sperrt ihre Sunshin Gallery auch im Ausstellungsgebäude in Mauer auf.

Achtsamkeit und Selbstfürsorge stehen im Mittelpunkt im Zentrum des Shops. "Es wird einen breiten regionalen Mix aus Mostviertler Genuss und regionalem Handwerk geben“, sagt Wagner. Sie will auch die Menschen, die hinter den Produkten stecken, vorstellen und die Frage beantworten, warum regionaler Genuss gut für unsere Gesundheit ist. Vielseitiger Wirt Mit dem Gastronomen und Chef des Wallseerhofs, Peter Pazalt, ist ein sehr erfahrener Wirt ins Ausstellungsboot gestiegen. Pazalt betreibt neben dem Hotel und Restaurant in seinem Heimatort Wallsee auch seit Jahren die Gastronomie in der Amstettner Pölz-Halle.