Überfall auf Tankstelle in Hollabrunn geklärt

Zwei vorerst unbekannte Täter, mit Kapuzenjacken, Gesichtsmasken und Handschuhen maskiert, betraten am 24. November 2023, gegen 21.50 Uhr, eine Tankstelle im Ortsgebiet von Hollabrunn, griffen nach Lebensmittel und gingen zur Kassa.

Als die Kassierin die Kassenlade öffnete, bedrohte sie einer der beiden mit einer Faustfeuerwaffe , während der zweite, ebenfalls mit einer Faustfeuerwaffe bewaffnete Täter, hinter das Verkaufspult trat und Bargeld in geringer Höhe aus der Kasse nahm. Anschließend flüchteten die beiden Täter in unbekannte Richtung vom Tatort.

Nachdem die Frau, die einen Schock erlitten hatte, die Polizei alarmiert hatte, verlief eine Sofortfahndung negativ.

Durch umfangreiche Ermittlungen von Kriminalisten des Bezirkes Hollabrunn konnten ein 17-Jähriger aus dem Bezirk Korneuburg und ein 23-Jähriger aus dem Bezirk Hollabrunn als Beschuldigte ausgeforscht werden. Die beiden Beschuldigten wurden am 8. bzw. 10. August 2024 vorläufig festgenommen. Sie zeigten sich geständig und wurden über Anordnung der Staatsanwaltschaft Korneuburg in die do. Justizanstalt eingeliefert.