Über alle Parteigrenzen hinweg: NÖ trauert um Ernst Höger

SPÖ-Landesparteivorsitzender Franz Schnabl zeigte sich tief betroffen: „In seiner politischen Laufbahn war er für die Sozialdemokratie ein ungemein belebendes Element und hat stets das Gemeinsame vor das Trennende gestellt.“ Das sieht auch Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner ( ÖVP) so: „Er hat weit über Partei- und Landesgrenzen hinweg höchste Anerkennung genossen, hat sein Leben dem Land gewidmet und Meilensteine gesetzt.“

Vom Werkzeugmacher zum Landesvize

Ernst Höger wurde am 30. August 1945 geboren. Der gelernte Werkzeugmacher kam über die Gewerkschaft (er war von 1978 bis 1980 Landessekretär der Gewerkschaft Metall-Bergbau-Energie) in die Politik. 1979 zog er in den Landtag ein, von 1980 bis 1986 war er Landesrat und wurde dann zum Landeshauptmannstellvertreter bestellt – bis November 1999. Höger war von 1985 bis 1998 Landesparteichef der SPÖ NÖ. Von 1983 bis 2000 war er auch Vorsitzender der Landesexekutive des ÖGB-NÖ.

Höger war seit 1992 Ehrenbürger von St. Pölten, 1998 wurde er Ehrenvorsitzender der SPÖ NÖ, ein Jahr später erhielt er den Ehrenring des Landes. 2005 wurde der Politiker mit dem Großen Goldenen Ehrenzeichen mit dem Stern für Verdienste um die Republik Österreich ausgezeichnet.