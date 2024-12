Turnhalle in altem Modegeschäft: Gemeinde verzichtete bewusst auf Neubau

Um bei dem Problem Abhilfe zu schaffen, wurde an einer eher unüblichen Lösung gebastelt. Weil man für einen Neubau direkt neben der Schule auf Grund der Platzverhältnisse den Pausenhof hätte opfern müssen und ein solches Projekt in Millionenhöhe bei der Wirtschaftslage "völlig undenkbar" gewesen wäre, hat man eine andere Lösung gefunden.

Problem mit Leerstand gelöst

In der Gemeinde ist man froh, damit auch den Leerstand in der Ortsmitte beseitigt zu haben. Neben dem regulären Turnunterricht der Schule können in den Nachmittags- und Abendstunden sowie an den Wochenenden Vereine und andere Interessenten die Halle mieten. Ein elektronisches Buchungssystem auf der Homepage der Gemeinde sorgt dabei für eine einfache Organisation. "So trägt die neue Sporthalle nicht nur zur Belebung des Ortszentrums bei, sondern bietet auch vielfältige Bewegungsmöglichkeiten für die gesamte Gemeinde", erklärt Bürgermeisterin Bärbel Stockinger.