Tunnel Rannersdorf nach Brand erst ab Juni wieder befahrbar

Die Sanierungsarbeiten laufen jedoch auf Hochtouren. In der ersten Juniwoche wird die gesperrte Fahrbahn in Richtung Süden wieder für den Verkehr freigegeben. Dann wird der 1,8 Kilometer lange Tunnel unter Tags wie gewohnt zweispurig befahrbar sein – allerdings mit reduzierter Geschwindigkeit. In der Nacht wird nur eine Fahrspur zur Verfügung stehen, denn die Arbeiten werden wohl bis September dauern.