Tulln lädt zum 25-Jährigen Jubiläum der Donaubühne

An der Tullner Donaulände treibt zwischen der alten Eisenbahnbrücke und dem Nibelungenplatz, nicht weit vom Egon-Schiele-Museum entfernt, eine Stahlkonstruktion im Wasser. Der Unterbau der Konstruktion erinnert vage an ein Boot. Am gegenüberliegenden Ufer bieten nach hinten aufsteigende Ränge mit grün-türkisen Plastiksitzflächen die Möglichkeit, vor der größten Open-Air-Bühne in Niederösterreich Platz zu nehmen.