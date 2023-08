Kulturgenuss unter Sternen auf der Donaubühne

Preislich liegen die Tickets je nach Künstlerin oder Künstler zwischen 20 und 130 Euro. Aber auch ohne Budget können Sommerabende an der Donaubühne verbracht werden: Der Eintritt zu den Konzerten von Voodoo Jürgens und der Luke Andrews Band ist frei.

Magie vom Feinsten

Auch „The Clairvoyants– Thommy Ten und Amélie Van Tass“ werden am 1. September auf der Kulturbühne zu finden sein. Das österreichische Magie-Duo belegte 2016 den zweiten Platz in der US-Amerikanischen Castingshow „America’s Got Talent“ und gibt bis heute weltweit Shows. Mit der Fortsetzung ihrer Tournee „Einfach zauberhaft“ kommen „The Clairvoyants“ nun mit „Zweifach zauberhaft“ erneut nach Österreich.

Doch auch regionale Musikphänomene wie Voodoo Jürgens, unterstützt von „Bipolar feminin“, finden im kommenden Monat in Tulln eine Bühne.