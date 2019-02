Türsteher-Debatte: Schlagkraft im rechtlichen Graubereich

Die Sonne war über St. Pölten schon aufgegangen, als Tobias S. (Name geändert, Anm.) die Schank in der Diskothek „LaBoom“ erklomm. Der 35-Jährige, der in dieser Juninacht viel getrunken hatte, wollte auf der Bar tanzen. Die feuchtfröhliche Einlage dauert nur kurz. Denn Sekunden später wurde er von einem Security-Mitarbeiter zu Boden gestoßen und unsanft ins Freie befördert.

In vielen Fällen wäre die Angelegenheit damit schon beendet gewesen, doch aus der scheinbar harmlosen Szene entwickelte sich ein brutales Nachspiel. S., der die verbale Auseinandersetzung suchte, kassierte mehrere Schläge ins Gesicht, anschließend rangen ihn die Türsteher zu Boden. Einer nahm den Niederösterreicher in den Schwitzkasten. „I stirb“, röchelte S. Erst nach mehreren Minuten ließen die Sicherheitsbeauftragten von dem verletzten 35-Jährigen wieder ab – und gingen.

„Das Sicherheitspersonal hat weder die Polizei, noch die Rettung alarmiert. Dadurch hätte man die Situation aber rasch entschärfen können“, kritisiert die St. Pöltner Anwältin Andrea Schmidt. Weil der Vorfall von Überwachungskameras gut dokumentiert wurde, brachte die Aktion den zwei Türstehern eine nicht rechtskräftige Verurteilung wegen Körperverletzung ein. „Zu einem laufenden Verfahren geben wir keine Stellungnahme ab“, sagt der Anwalt des Lokalchefs.