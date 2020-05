Kann ein Land Europa und Asien zugleich sein? Eine schwierige Frage, die die Türkei zum Reich der Gegensätze macht. Orientalisches und römisches bzw. griechisches Kulturerbe treffen in dem Land, das geographisch an Mittelmeer und Bosporus zu Hause ist, aufeinander. Bestes Beispiel hierfür ist auch die Metropole Istanbul, die märchenhaft und modern zugleich ist. Und mehr noch: Wo die Türkische Riviera längst zum beliebten Touristenmekka geworden ist, findet man weiter östlich in Anatolien noch nahezu unberührte Landstriche.