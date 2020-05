Grenzenlose FH wird jetzt Realität

Die grenzüberschreitende Fachhochschule bildet den Hauptteil eines aktuellen Arbeitsübereinkommens mit mehreren tschechischen Regionen, das Landeshauptmann Erwin Pröll am Donnerstag in Brünn unterzeichnete. „Es ist bereits das elfte Arbeitsübereinkommen“, betonte er die lange Tradition der Zusammenarbeit. Und in dieser Zeit sei aus einer trennenden Grenze eine gemeinsame Region geworden. „Für jene, die an dieser FH studieren, wird die gemeinsame Region selbstverständlich sein“, sagte Pröll.

Tschechiens Premier Jiri Rusnok zeigte sich über die intensive Kooperation erfreut: „Es braucht eben konkrete Schritte, um Menschen zusammenzubringen.“

Das Arbeitsübereinkommen ist bis 2017 terminisiert. Neben der FH ist auch vertiefende Zusammenarbeit bei der grenzüberschreitenden Gesundheitsversorgung vorgesehen. Unterschiede in Aus- und Weiterbildung sollen beseitigt und die Notfallversorgung intensiviert werden.

Pröll betonte außerdem einmal mehr den Baufortschritt der Nordautobahn auf niederösterreichischem Boden. Er verknüpfte damit die Hoffnung, 2016/17 auf tschechischer Seite an ein ausgebautes Verkehrsnetz anschließen zu können. „Wir werden viel weiterbringen“, zeigte er sich zuversichtlich. Aber man werde auch einiges diskutieren müssen, „was uns jetzt noch auf Distanz hält – etwa die Frage der Atomenergie“.