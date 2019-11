Trüffelmarkt in NÖ: Genuss mit den "Königen des Jahres"

Die einen lieben sie, die anderen hassen sie. Für Haubenwirt Johannes Jungwirth sind sie jedenfalls „die Könige des Jahres“ – die legendären schwarzen und weißen Trüffel, die er aus der Gegend rund um Wiener Neustadt und vom Leithaberg sowie aus Istrien bezieht. Und denen er sowohl am verlängerten Feiertagswochenende von 1. bis 3. als auch am 9. und 10. November seinen traditionellen Trüffelmarkt in Göttlesbrunn widmet.

Im beheizten Weinstadl am Kräftenweg dreht sich dann jeweils von 11 bis 20 Uhr alles rund um den knollenförmigen Pilz, der Kulinarikfans auf der ganzen Welt in Entzücken versetzt (oder eben kalt lässt). Jungwirth kredenzt frisch Zubereitetes wie Trüffelpasta aus dem Parmesanlaib, hausgemachten Trüffelleberkäse, Trüffelfondue, Trüffelpommes, Trüffel-Beef-Tartar und diverse Jausen. Wer möchte, kann sich diverse Pilzspezialitäten aber auch mit nach Hause nehmen: Trüffel-Brie zum Beispiel oder Prosciutto crudo mit schwarzer Trüffel. Dazu gibt’s natürlich renommierte Weine aus Carnuntum.