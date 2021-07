Trinkwasser in Tulbing im Bezirk Tulln verunreinigt

Das Trinkwasser in Tulbing (Bezirk Tulln) entspricht derzeit nicht den mikrobiologischen Anforderungen der Trinkwasserverordnung. Das Untersuchungslabor habe die Marktgemeinde am Montag informiert, dass in der letzten untersuchten Probe Coliforme Bakterien nachgewiesen wurden, heißt es auf der Website von Tulbing. Die Ursache werde gesucht und umgehend behoben.

Als erster Schritt wird das Wasser chloriert. Bis ein Gutachten den hygienisch einwandfreien Zustand bestätigt, darf das Wasser nur nach dreiminütigem Abkochen bei Siedetemperatur für Trink- und Hausbrauchzwecke verwendet werden.