Trend Esel: Eine Fachtagung soll Missverständnisse ausräumen

Anlässlich der Niederösterreichischen Landesausstellung „Welt in Bewegung“, die in genau zwei Wochen eröffnet wird, hat sich nämlich auch das Kapuzinerkloster unter dem Motto „Christen in Bewegung“ neu positioniert. Da war es naheliegend, die Tradition der „Kapuzineresel“ wieder aufleben zu lassen.

Ausgegangen ist der Impuls zur Initiative vom Kulturreferenten des niederösterreichischen Pferdesportverbandes (NOEPS). Der Verband bemüht sich um den Erhalt der Geschichte des Pferdesports im Bundesland.

So wird am 6. und 7. April die „Erste österreichische Eselfachtagung“ in Wiener Neustadt abgehalten. Dabei stehen sowohl kulturgeschichtliche Vorträge zum Thema „Der kluge Esel – einst und jetzt“ als auch Informationsveranstaltungen zum richtigen Umgang mit dem Tier auf dem Programm.

Klüger als gedacht

Ziel der Fachtagung ist es, den schlechten Ruf, der dem Esel vorauseilt, ins rechte Licht zu rücken. Denn der Esel sei klüger, als so mancher denkt, klärt Otto Kurt Knoll vom OEPS auf. „Der Esel wird meist aus Unwissenheit von Menschen als störrisch oder stur verkannt. Dabei ist er aufgrund seines intelligenten Wesens ideal einsetzbar für tiergestützte Therapien. Auch Workshops mit Eseln zur Förderung von Führungsqualitäten im Managementbereich oder zur Steigerung der Konzentrationsleistungen bei Kindern sind im Kommen.“