Treiber erschossen: 14 Monate unbedingt für Jäger

Alois P. wurde am Montag zu 14 Monaten unbedingter Haft verurteilt. „Es wäre vermeidbar gewesen, was hier passiert ist. Wenn Sie sich an die Grundregel der Jagd gehalten hätten, nämlich, dass Sie sehen, wo Sie hinschießen, wären wir heute nicht hier und Christian Trenner noch am Leben“, erklärte Richter Martin Bodner sein Urteil. Dass P. zum Tatzeitpunkt alkoholisiert war, kam erschwerend hinzu. Er muss nun dem Vater und der Schwester des Toten 21.500 Euro Schmerzensgeld und Begräbniskosten zahlen.

Für Verteidiger Walter Anzböck ist das Urteil „nicht gerechtfertigt“: Berufung.