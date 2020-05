Treffen der sanften Agrar-Rebellen

So hat sie die Quartiere in verschiedenen Schulen organisiert, die Anmietung des Ausportplatzes als Campinggelände vorbereitet. Und weil Ernährungssouveränität auch praktiziert werden soll, hat Hochleitner schon im Jänner mit Bauern der Region die Anbaupläne für die Verpflegung der Veranstaltungsteilnehmer erstellt.



Die Bauern backen Unmengen Brot, liefern Gemüse, Obst und Fleisch an. All die Zutaten verkochen Freiwillige in Küchenzelten zu drei Mahlzeiten pro Tag.



Die Fäden laufen bei Karin Okonkwo-Klampfer zusammen, die für die österreichische Berg- und Kleinbauernvereinigung arbeitet. Sie borgte Zelte aus, lud die Dolmetscher ein und erstellte Terminpläne. Das wäre ohne lokale Unterstützung beispielsweise von Schuldirektoren oder Pfarrer Franz Richter nicht möglich gewesen.