Trauerfeier für verunglückten Sebastian

Uns bleibt nur die Erinnerung, wir bleiben fassungslos zurück. Das ist unendlich schwer", sagte Pfarrer Harm-Dietrich Henke am Montagnachmittag bei der Trauerfeier für den zehnjährigen Sebastian in Baden bei Wien. Wie berichtet, war der Schüler am 1. Juli beim Graben im Sand auf der Nordseeinsel Amrum beim Urlaub ums Leben gekommen. Laut deutscher Polizei wurde er in einem Loch verschüttet und ist erstickt.

Die evangelische Kirche in Baden wurde für die Feier mit Sonnenblumen, den Lieblingsblumen von Sebastian, liebevoll geschmückt. Auch die Insel Amrum schickte ein großens Blumenbukett. "Die Anteilnahme ist enorm und ich hoffe, die Eltern spüren, dass viele Leute mit ihnen fühlen", sagte Henke. Der Pastor aus Hildesheim in Deutschland ist als Urlaubsvertretung in Baden tätig. "Ich hatte schon sehr viele Begräbnisse, etliche mit tragischem Hintergrund. Aber dieses Unglück ist so grausam, dass man es gar nicht in Worte fassen kann. Es liegt mir schwer wie Blei auf der Seele. Es ist die schwerste Trauerfeier meines Lebens. Aber wir wollen der Familie den Rücken stärken und das Gefühl der Trauer mittragen", erklärte der Seelsorger.