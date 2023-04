Trauer um bekannte Politikerin "mit Herz" in Wiener Neustadt

Sie war über alle Parteigrenzen hinweg äußert beliebt und geachtet. Im Wiener Neustädter Rathaus trauert man um die frühere SPÖ-Politikerin und Listenchefin Evamaria Sluka-Grabner. Die bekannte Rechtsanwältin ist am vergangenen Wochenende im 73. Lebensjahr nach langer, schwerer Krankheit verstorben. Beileidsbekundungen und respektvolle Worte machen seit Montag in diversen sozialen Medien die Runde.

"Mit Evamaria Sluka-Grabner verliert Wiener Neustadt eine engagierte Lokalpolitikerin und Rechtsanwältin mit dem Herz am rechten Fleck. Sie hat in all ihren Funktionen stets das Interesse der Wiener Neustädterinnen und Wiener Neustädter in den Mittelpunkt gerückt und dabei auch vor unbequemen Auseinandersetzungen nicht zurückgeschreckt. Danke für Alles! Liebe Evamaria, du wirst uns fehlen und eine unersetzbare Lücke in deiner Stadt hinterlassen. Ruhe in Frieden", schreibt beispielsweise Wiener Neustadts Bürgermeister Klaus Schneeberger (ÖVP) auf seiner Facebook-Seite.