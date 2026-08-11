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Bezirk Wiener Neustadt-Land

Trauer um Altbürgermeister und Bauernratsobmann Franz Laferl

Der langjährige Bürgermeister der Gemeinde Weikersdorf und ÖVP-Funktionär verstarb im 82. Lebensjahr.
11.08.2026, 20:33

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Ein Mann vor einem Plakat

Die Volkspartei Bezirk Wiener Neustadt trauert um Franz Laferl. Der langjährige Bürgermeister der Gemeinde Weikersdorf am Steinfelde, der über Jahrzehnte das kommunale und bäuerliche Leben der Region mitgestaltet hat, verstarb im 82. Lebensjahr.

 

Von 1980 bis 2005 stand Laferl insgesamt 25 Jahre an der Spitze seiner Heimatgemeinde. Über die Gemeindegrenzen hinaus engagierte er sich im Niederösterreichischen Bauernbund und in der Volkspartei.

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Er war unter anderem Ortsbauernratsobmann in Weikersdorf, Bezirksbauernratsobmann und Bezirksparteiobmann-Stellvertreter der Volkspartei Wiener Neustadt.

 

„Mit Franz Laferl verlieren wir einen Kommunalpolitiker, der über Jahrzehnte Verantwortung übernommen und seine Heimatgemeinde entscheidend mitgeprägt hat. 25 Jahre Bürgermeister zu sein, bedeutet, über Generationen hinweg für die Menschen da zu sein, Entscheidungen zu treffen und die Entwicklung einer Gemeinde mitzugestalten“, würdigten ÖVP-Bezirksparteiobmann Christian Stacherl und Bauernbund-Obmann Manuel Zusag in einem gemeinsamen Statement den Verstorbenen. „Sein Einsatz galt aber nicht nur Weikersdorf. Auch für die bäuerliche Gemeinschaft und unsere Volkspartei hat er über viele Jahre Verantwortung übernommen. Wir werden Franz Laferl ein ehrendes Andenken bewahren.“

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Noch zu seinem 80. Geburtstag im November 2024 besuchten zahlreiche Wegbegleiter Franz Laferl. Seitens der Gemeinde gratulierten sein Nachfolger und aktueller Bürgermeister Manfred Rottensteiner. Zu den weiteren Gratulanten zählten unter anderem der aktuelle Bundeskanzler Christian Stocker und Landtagsabgeordneter Franz Dinhobl.

Für sein jahrzehntelanges Engagement erhielt Laferl mehrere Ehrungen, darunter das Goldene Ehrenzeichen der Volkspartei Niederösterreich.

Wiener Neustadt ÖVP
kurier.at, SJ  | 

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