Trauer um Altbürgermeister und Bauernratsobmann Franz Laferl

Die Volkspartei Bezirk Wiener Neustadt trauert um Franz Laferl. Der langjährige Bürgermeister der Gemeinde Weikersdorf am Steinfelde, der über Jahrzehnte das kommunale und bäuerliche Leben der Region mitgestaltet hat, verstarb im 82. Lebensjahr. Von 1980 bis 2005 stand Laferl insgesamt 25 Jahre an der Spitze seiner Heimatgemeinde. Über die Gemeindegrenzen hinaus engagierte er sich im Niederösterreichischen Bauernbund und in der Volkspartei.

Er war unter anderem Ortsbauernratsobmann in Weikersdorf, Bezirksbauernratsobmann und Bezirksparteiobmann-Stellvertreter der Volkspartei Wiener Neustadt. „Mit Franz Laferl verlieren wir einen Kommunalpolitiker, der über Jahrzehnte Verantwortung übernommen und seine Heimatgemeinde entscheidend mitgeprägt hat. 25 Jahre Bürgermeister zu sein, bedeutet, über Generationen hinweg für die Menschen da zu sein, Entscheidungen zu treffen und die Entwicklung einer Gemeinde mitzugestalten“, würdigten ÖVP-Bezirksparteiobmann Christian Stacherl und Bauernbund-Obmann Manuel Zusag in einem gemeinsamen Statement den Verstorbenen. „Sein Einsatz galt aber nicht nur Weikersdorf. Auch für die bäuerliche Gemeinschaft und unsere Volkspartei hat er über viele Jahre Verantwortung übernommen. Wir werden Franz Laferl ein ehrendes Andenken bewahren.“