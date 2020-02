Transparenz im Eiertanz gefordert

Die ekelerregenden Betrugsvorwürfe rund um den Eierverarbeitungsbetrieb Pro Ovo im Mostviertel könnten nun Anlassfall für eine Gesetzesinitiative werden. Seit Jahren wird nämlich die gesetzliche Herkunftsbezeichnung von Eiern in Endprodukten gefordert, aber immer wieder hinausgeschoben. Während Behörden und Justiz nach der Anzeige gegen den Betrieb ermitteln, erhöhen Politiker und Interessensvertreter den Druck für mehr Transparenz bei der Eierverarbeitung.

Wie berichtet, gibt es Anzeigen bei den Staatsanwaltschaften in St. Pölten und München, wonach verdorbene und verschimmelte Eier zu pasteurisierten Produkten verarbeitet worden sein sollen. Zudem gibt es Vorwürfe des Etikettenschwindels mit den Ei-Qualitäten.

Der Obmann der 2.200 eierproduzierenden Betriebe in Österreich, Franz Kirchweger, sieht den Ruf seiner Branche gefährdet. „Dabei sind wir gerade in Österreich mustergültig unterwegs. Seit 2004 ist die Käfighaltung verboten. Doch Käfigeier aus den europäischen Ländern werden bei uns weiter verarbeitet und verbraucht“, sagt Kirchweger. Gut die Hälfte der 400 Millionen Legehennen in Europa lebe noch in Käfigen, schildert er. „Ich habe kein Problem, wenn Geflügelteile aus der Ukraine am steirischen Backhendlsalat oder Eier aus anderen Ländern im Kaiserschmarrn verarbeitet sind. Nur muss der Gast auch die Chance haben, das zu wissen“, fordert Kirchweger endlich die gesetzliche Verpflichtung, die Herkunft von ausländischen Eiern in Produkten preisgeben zu müssen.