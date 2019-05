Traktorcenter steht in Flammen

Um kurz nach 5 Uhr am Montagmorgen ist in einem Traktorcenter in Harmannsdorf-Rückersdorf (Bezirk Korneuburg) ein Feuer ausgebrochen. Der Verkaufsraum, das Zentrallager sowie die Büros stehen in Flammen. Die Löscharbeiten dauern an.

Insgesamt 120 Feuerwehrmänner von zehn Feuerwehren waren vor Ort, um den Brand in den Griff zu bekommen. Als die ersten Feuerwehren beim Einsatzort ankamen, stand ein Großteil des Gebäudes bereits in Vollbrand.

Durch einen umfassenden Außen- und Innenangriff, auch unter Einsatz von Atemschutz, ist es der Feuerwehr allerdings gelungen, die anschließende Werkstatt zu retten.