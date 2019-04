Traktor uberschlug sich: 24 Jahre alter Niederösterreicher tot

Ein 24-jähriger Niederösterreicher ist am Samstagvormittag bei einem Traktorunfall in Neusiedl an der Zaya (Bezirk Gänserndorf) ums Leben gekommen. Der junge Mann war mit der nicht für den Verkehr zugelassenen Zugmaschine auf einem privaten Grundstück unterwegs. Auf einem steilen, grasbewachsenen Abhang geriet der Traktor ins Rutschen und überschlug sich, berichtete die Polizei.

Der junge Mann wurde vom Fahrzeug geschleudert. Ein Nachbar, der Augenzeuge des Unfalls wurde, verständigte die Rettung und leistete Erste Hilfe. Der Notarzt konnte nur mehr den Tod des 24-Jährigen feststellen.