Traismauer: FPÖ-Mitglied des Dienstes enthoben

Wie jetzt bekannt wurde, legte der 44-Jährige Thomas R. auch seine Funktion als Vorstandsmitglied zurück. " Thomas R. ist nicht mehr offizielles Mitglied der FPÖ Traismauer. Er hat von sich aus seine Funktion niedergelegt", sagt Michael Schuller, Obmann der FPÖ in Traismauer. Zu einer Vorstandssitzung, in der die FPÖ über den Verbleib R.s in der Partei entscheiden wollte, sei es deshalb nicht mehr gekommen. Auch die Landespartei sei bereits informiert worden.