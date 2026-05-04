Tödliche Strömung: Warum die Traisen zur Gefahr werden kann

Sie hatten verzweifelt um das Leben des Mannes gekämpft. Notärzte, Feuerwehrleute, Rettungsschwimmer und Polizisten standen am Sonntagabend im Einsatz, um einen 46-Jährigen aus der Traisen in St. Pölten zu retten, der zuvor beim Schwimmen untergegangen war. Doch für den Mostviertler kam jede Hilfe zu spät: Er starb in der Nacht auf Montag im Krankenhaus.

Die Traisen, die derzeit wenig Wasser führt und an manchen Stellen gerade einmal knietief ist, hat an dem strahlend schönen und sehr warmen Wochenende die ersten Badegäste angelockt, die etwas Abkühlung gesucht haben. In Naturgewässern ist Vorsicht geboten Beliebt ist vor allem der kleine Schotterstrand beim Regierungsviertel, wo man verweilen kann. In diesem Bereich kam es auch zu dem Unglück. Was das Schwimmen hier gefährlich macht, ist die Wehranlage.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Nlk/ Gerhard Pfeffer Markus Schimböck, Chef der Wasserrettung in Niederösterreich.

„Hier wird das Wasser plötzlich zwei bis drei Meter tief, dazu kommen Strömungen, es bildet sich eine Wasserwalze“, erklärt Markus Schimböck, Landesleiter der NÖ Wasserrettung, im Gespräch mit dem KURIER. Er mahnt davor, vor allem beim Baden in Naturgewässern vorsichtig zu sein.