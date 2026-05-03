Drama an der Traisen: Großeinsatz nach Sprung ins Wasser

Ein dramatischer Einsatz hat am Sonntagabend in St. Pölten zahlreiche Einsatzkräfte auf den Plan gerufen. Kurz nach 20 Uhr meldete ein Zeuge, zwei Kinder im Bereich der Landesregierung in die Traisen springen gesehen zu haben – aufgetaucht sei jedoch niemand.

Binnen Minuten rückten Feuerwehr, Polizei, Wasserrettung und Rotes Kreuz zur Unglücksstelle aus. Die Einsatzkräfte begannen sofort mit einer groß angelegten Suche. Dabei wurde eine Person im Wasser treibend gefunden. Der junge Erwachsene wurde schließlich geborgen und musste reanimiert werden.

Währenddessen lief die Suche nach einer möglichen zweiten Person auf Hochtouren. Taucher der Wasserrettung durchkämmten den Fluss, zusätzlich kamen Drohnen und der Polizeihubschrauber zum Einsatz. Auch ein Notarzthubschrauber stand bereit.