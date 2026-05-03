Mitten in der Nacht: 45 Personen aus ÖBB-Zug evakuiert

In der Nacht auf Sonntag ist es im Bereich des Bahnhofs Brunn-Maria Enzersdorf zu einem Feuerwehreinsatz gekommen. Grund war eine technische Störung an einer Cityjet -Garnitur, die beim Ausfahren aus dem Bahnhof ihre Fahrt nicht fortsetzen konnte.

Die Feuerwehr Brunn am Gebirge wurde um 0.36 Uhr von den ÖBB alarmiert. Teile der Mannschaft befanden sich zu diesem Zeitpunkt bereits bei einer Übung im Tunnel Vösendorf auf der S1 und konnten unmittelbar zur Einsatzstelle abrücken. Ein weiteres Fahrzeug rückte vom Feuerwehrhaus nach.

Beim Eintreffen war der ÖBB-Einsatzleiter bereits vor Ort. In weiterer Folge wurde gemeinsam die Evakuierung der Fahrgäste organisiert. Insgesamt 45 Personen wurden über zwei Ausgänge sicher aus dem Zug begleitet.