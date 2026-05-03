Wassereinbruch: Boot drohte auf der Donau zu sinken

Zu einer spektakulären Rettungsaktion der Feuerwehr ist es am Sonntag auf der Donau zwischen Dürnstein und Krems gekommen. Ein Sportboot drohte auf Grund eines Lecks im Rumpf zu sinken. Die Besatzung setzte gegen Mittag einen Notruf ab.

40 Feuerwehrleute im Einsatz

Die Alarmierung langte kurz vor 13 Uhr bei den Einsatzkräften ein. Aufgrund der zunächst recht dramatisch klingenden Lage rückten drei Feuerwehren zur Unglücksstelle aus - die Feuerwehren Dürnstein, Mautern und Krems an der Donau.

Der Lenker eines Motorbootes hatte das Leck während der Fahrt selbst entdeckt und Alarm geschlagen. Das betroffene Boot war insgesamt mit fünf Personen besetzt.