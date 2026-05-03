Magische Sensation: Niederösterreicher im Finale von "Britain‘s Got Talent"

Der gebürtige Niederösterreicher Fabian Blochberger hat bereits im Kindesalter alle verzaubert. Und nach der Matura stand für den Krumbacher fest, er wird als Magier die großen Bühnen erobern. "Dass ich Menschen verblüffen kann, Menschen zum Staunen bringen kann und dass bei der Zauberei alle wieder zu Kindern werden. Dass man etwas herzeigt, was im Moment niemand versteht", würde ihn an der Magie reizen, wie Fab Fox in der KURIER TV-Sendung "Herrlich ehrlich - Menschen hautnah" erzählte.

Sein Können zeigte er schon bei der RTL-Castingshow "Das Supertalent", wo er nur ganz knapp den Sieg verpasste. Und jetzt steht er wieder vor einem ganz großen Finale! Und zwar bei der Show "Britain‘s Got Talent"!

Dort beeindruckte er mit einer Teleportationsnummer und schaffte so den Sprung ins Halbfinale. Und mit einer besonders spektakulären "Zeitreise" auf einem Motorrad gelang ihm dann am Samstag die Sensation - Finale!