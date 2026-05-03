Waidhofen an der Ybbs

Jungstier stürzte in Schacht: Feuerwehr befreite 250 Kilo schweres Tier

Ungewöhnlicher Einsatz in einer Landwirtschaft in Waidhofen an der Ybbs. Ein junger Stier war in einen Betonschacht gestürzt.
03.05.2026, 15:11

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Rettungsaktion für den Jungstier im Bezirk Amstetten.

Ein herausfordernder Einsatz beschäftigte die Feuerwehr Waidhofen/Ybbs-Wirts am Wochenende auf einem landwirtschaftlichen Betrieb. Der Jungstier namens „Philipp“ war in einen Betonschacht gefallen und konnte sich aus eigener Kraft nicht mehr befreien.

Rettungsaktion für den Jungstier im Bezirk Amstetten.

Rettungsaktion für den Jungstier im Bezirk Amstetten.

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Behutsame Bergung

Um den 250 Kilogramm schweren Stier möglichst rasch aus der misslichen Lage zu befreien, wurde von zwölf Feuerwehrmitgliedern ein schonender Rettungseinsatz gestartet. Mit Unterstützung des Landwirts und viel Fingerspitzengefühl gelang es, das Tier in der Grube zu sichern und schließlich mithilfe eines Seilzugs und Hebemitteln behutsam zu befreien.

Nach rund 45 Minuten konnte das Kalb wohlbehalten gerettet und dem Besitzer unverletzt übergeben werden.

Waidhofen an der Ybbs
kurier.at, paw  | 

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