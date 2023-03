Trail Challenge: 1.000 Aktive im Laufschritt über die Rosalia

160 Kilometer Marathon

Um für jede Alters- und Fitnessklasse die passende Herausforderung zu bieten, wurden für den Bewerb vier Wander- und fünf Laufstrecken – jeweils mit Start und Ziel im Schloss Katzelsdorf – definiert. Die Distanzen reichen von 22 über 38, 53 und 80 Kilometer bis hin zur Marathonstrecke von 160 Kilometer. Die Waldbrand-Bekämpfungstruppe der Feuerwehr Wiener Neustadt nutzt die 38 Kilometer-Distanz für einen Trainingsmarsch in Einsatzmontur. Die 160 Kilometer nimmt auch der mehrfache Weltrekordhalter Andreas Michalitz aus Wiener Neustadt in Angriff. Er stellte letzte Woche in Italien einen neuen österreichischen Rekord im Trailrun mit 1.092 Kilometern auf.